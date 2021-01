«Kertu Vuks on kindlasti väga väärikas kandidaat abivallavanema kohale, kuna tegu on targa, tööka ja valdkonda hästi tundva inimesega. Kertu on pühendanud end Elva valla arengule valla loomisest saati ja on meie arvates seega suurepärane valik antud ametikohale,» iseloomustas Heiki Hansen.