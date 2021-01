Valitsuse koosseis on uuelaadne ja huvitav sellepärast, et uute valitsusse on kaasatud väga palju naispoliitikuid ning see on võib-olla ka vahelduseks ja mingiteks muudatusteks hea. Eks aeg näitab, kuidas kõik see asi kujuneb. Loodame paremat. Ootan valitsusele rahva toetust ja loodan elu paremaks muutmist ning vanurite eest rohkem hoolitsemist, kes on jäetud kuidagi omapäi.