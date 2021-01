Läinud neljapäeval omistas linnavolikogu ettevõtja Neinar Selile Tartu aukodaniku tiitli hoolimata sellest, et leidus neid, kelle arvates ei peaks seda aunimetust andma inimesele, kes on kriminaalkorras kohtus süüdi mõistetud. Reformierakondlaste esindajad arvasid, et seda küsimust peaks lahendama siiski teatava elegantsiga, ning et Seli panus Tartu arengusse on olnud vaieldamatult suur.