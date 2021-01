GALERII JA VIDEO ⟩ Karlovas saab nüüd seintel ronida

Tartu ronimisministeeriumi eestvedaja Rees Juurmaa ütles, et esimesed päevad on hästi möödunud ning inimesi on kummalgi päeval käinud läbi kuskil 40 ringis. Praegu on uues keskuses ka ronimisfestival, mis tähendab seda, et kümne päeva jooksul saavad külastajad märkida kõik oma ronitud rajad tabelisse üles ja osalenute vahel läheb loosi auhindu.

«Oluline ei ole isegi, kui palju radu läbi ronida. Kõik osalejad on võrdsed ja neil on võimalus võita loosiauhindu. Muidugi peame ka paremusjärjestust, aga ei rõhuta auhindadega esikolmikut,» ütles Juurmaa. Avamisnädala raames on saalis ka juhendaja, kes aitab, kui tema poole pöörduda.

Ronimissaali saab sisse kella üheksast hommikul kella üheksani õhtul, aga lahkumisaja saab iga ronija ise valida. Ent kui osta pikaajaline pääse, on saaliuksed ka ööpäev ringi avatud, sest administraatoreid kohapeal ei ole.