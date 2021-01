Tartumaale lisandus 43 uut koroonapositiivset, neist Tartusse 32

Tartu erinevates koolides on 19. jaanuari seisuga diagnoositud viirus 29 õpilasel ja 5 töötajal. Eneseisolatsioonis on 40 töötajat ja 388 õpilast. Eneseisolatsioonis on 18 klassi.

Tartu erinevates lasteaedades on 19. jaanuari seisuga diagnoositud viirus 21 töötajal ja 10 lapsel. Eneseisolatsioonis on 39 töötajat ja 249 last. Kokku on eneseisolatsioonis 16 rühma.