Pilootprojekt käigus pakutakse laenutamiseks kolme erinevat elektrilist kastiratast, millest üks on mõeldud ainult kaubaveoks ja kaks neist sobib ka inimeste transpordiks. Kastirataste kasti maksimaalne kandevõime on 80 kilogrammi, inimeste veoks sobivad kastid on varustatud turvavöödega.

Kastirattad on paljudes Euroopa riikides juba väga populaarsed, kuid Eestis on neid linnapildis näha siiski suhteliselt harva, märkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

«Tartu on seadnud eesmärgiks suurendada keskkonnasäästlike liikumisviiside osakaalu linnaliikluses. Üheks võimaluseks on kastirattad, millega saab tuua poest toidukraami, viia lapsi lasteaeda või korraldada ettevõtete logistikat,» rääkis Tamm. «Soovime kastirattaid erinevatel aastaaegadel testida, seetõttu ei pelga me alustada ka keset lumerohket ja külma talve. Aastaringseid rattasõitjaid tuleb Tartus üha juurde ning meil ei ole põhjust rääkida jalgrattast kui hooajalisest liikumisvahendist.»

Kuni suve lõpuni kestva pilootprojekti käigus oodatakse kastirataste kasutajatelt tagasisidet, et arendada välja kasutajasõbralik teenus. Vastavalt kasutajate tagasisidele on tulevikus võimalik jalgrataste arvu ja valikut suurendada. Linnavalitsuse eesmärk ei ole avaliku sektori poolt kastirataste renditeenust pakkuda, seega kui tekib erasektori huvi sellise teenuse pakkumise järele, siis see on väga oodatud.

