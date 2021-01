Selles asukohas toimuvad üpriski suured torutööd ja need on seotud Tartu linna uue veehaardega, mis ehitatakse Tartu valda Kobrulehe maaüksusele. Aga seal piirkonnas tuleb torutöid selle aasta jooksul omajagu, nii et sulgemisi võib veel tulla siin ja seal, sõltuvalt sellest, kuidas on võimalik parasjagu ehitustöid organiseerida. Peaasi on see, et oleks ohutus tagatud.