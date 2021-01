Põlesid nii suvila, tahm korstnas kui suur põhupallihunnik

Täna kella 7 ajal põles Jõgeva vallas Kassinurme külas elumajas ahjualune puidust tala. Tulekahjust andis märku ka suitsuanduri häire. Päästjad avasid põlengu kustutamiseks ruutmeetri jagu põrandat. Elanikele anti teada, et kütteseade on katki ning tuleohtlik ja seda ei tohi kasutada.

Laupäeval kella 21 ajal teatati, et Jõgeva vallas Vana-Jõgeva külas tuleb suvila räästa alt suitsu. Kohale saabunud päästjad sisenesid kohe majja, kus põles mõne ruutmeetri ulatuses vahelagi ja pööning. Tulekahju kustutati lõplikult kahe tunniga. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Laupäeval kella 17.30 said päästjad teate, et Tartus Pärna tänaval tuleb elumaja korstnast musta suitsu ja on näha leeke. Päästjad selgitasid, et maja puhastamata korstnas põleb tahm. Ahju siiber suleti osaliselt ja põleng sumbus. Kütteseadmeid lõhkuvate ja maja ohustavate tahmapõlengute ärahoidmiseks tuleb seadmeid järjepidevalt hooldada ja puhastada.