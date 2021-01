Elektrivõrgu uuendustööde tulemusel paranes varustuskindlus enam kui 4500 ettevõttel ja kodumajapidamisel. «Tööstuse ja Ropka alajaama uuendamisega viidi Tartu elektrivõrgu lõunapoolne osa tervikuna 10-kilovoldisele pingele,» kirjeldas mahukaid parendustöid Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas. «See tagab senisest suurema töökindluse, jaotusalajaamade rekonstrueerimine loob võimekuse kiireteks ümberlülitusteks ning tööstusparkide arenguks on võrgus tagatud piisavad võimsused.»

Järjepidevad investeeringud on kümne aastaga vähendanud rikete arvu Tartumaal enam kui kaks korda. 2011. aastal oli maakonnas rikkeid 2596 ja 2019. aastal 1241. «Eesmärk on sarnast tendentsi hoida,» lubas Armas. Pikem eesmärk on 2023. aastaks 77 protsenti Elektrilevi võrgust ilmastikukindlale tasemele viia, mis aitab vähendada katkestust kogevate klientide arvu ka keerulisemate ilmastikuolude korral.