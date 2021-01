Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 253 inimesel. 214 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 163, Pärnumaale 27, Võrumaale 17, Lääne-Virumaale 16, Järvamale 15, Valgamaale 12 ja Viljandimaale 10 uut positiivset testi tulemust. Läänemaale lisandus 7, Põlvamaale 4 ning Rapla- ja Hiiumaale 3 ja Saaremaale 2 uut nakkusjuhtumit. 8 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Tartu linnas on 302,74. Tartu erinevates koolides on 14. jaanuari seisuga diagnoositud viirus 24 õpilasel ja 3 töötajal. Eneseisolatsioonis on 102 õpilast ja 15 töötajat.