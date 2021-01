Saate teises pooles ühines Raba ja Riivesega arvamustoimetaja Jüri Saar, et heita ettevaatav pilk kohalike valimiste aastale. Muu hulgas tõdeti, et Eesti 200 otsus asetada oma juht Kristina Kallas Emajõelinnas tulevase valimisnimekirja esinumbriks tõotab munitsipaalpoliitikas vett mingil määral liigutada, aga esialgu suuri muutusi pole näha. See, milliseks kujunevad sügiseste valimiste jõujooned, sõltub eeskätt sellest, kuivõrd suudavad nii uued kui ka vanad erakonnad kaasata nimekirjadesse uusi, ent juba varasemast avalikkusele tuntud tegijaid.