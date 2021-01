Heal spetsialistil on mujal rohkem võimalusi töötada kui Eestis – ükski välismaalane ei pressi end Eestisse, vaid nad tuleb üles otsida ja siia meelitada, sõnab Salumaa ja loodab, et riigipead mõistavad seda.

Priit Salumaa, teil on olnud koroonaajal kaks last kodus distantsõppel. Mida oleme sellest sunnitud digiteerimisest õppinud, kas hariduses on näha muutusi?