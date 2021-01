Kõrgharidusseaduses, mis on vastu võetud veebruaris 2019 ja jõustunud sama aasta 1. septembril, on akadeemiliste töötajate ametikohtadeks kõrgkoolis märgitud õpetaja, teadur, lektor ja professor. Varasemaid ametinimetusi, nagu dotsent ja vanemteadur, uues seaduses enam ei ole, mis tähendab, et ülikoolid peavad ennast sellega kohandama.