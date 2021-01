Bioloog Urmas Kõljalg otsis Antarktika retkelt silmaga nähtamatut

Sellel alusel seilas Kroonlinnast 2019. aasta 11. juulil alanud ja seitse kuud kestnud ekspeditsioon mööda Atlandi ookeani aina lõuna poole, et jõuda õigel päeval täpselt samasse paika, kus Vene admiral ja maadeavastaja Fabian Gottlieb Bellingshausen võis 200 aastat tagasi Antarktika mandrit näha. See oli 1820. aasta 28. jaanuaril, mis sest et Bellingshausen ise veel sugugi ei taibanud, mida ta esimese inimesena ehk nägi.

Professor Urmas Kõljalg õpetab jungale Karolina Vainole mereproovide võtmist. FOTO: Erakogu

Lihtsalt ja pangega

«Mina lõin sel ekspeditsioonil kaasa suurel määral ja üsna kõvasti,» ütleb professor Urmas Kõljalg naljatades. Samas on see tõsi mis tõsi. Jah, professor oli pardal lühikest aega ja koolitas välja Antarktika ekspeditsiooni esimese junga Karoliina Vaino, et ta mõistaks õigesti võtta mereveeproove ja täita laboriraamatut ning need kogutud andmed hiljem ka digitaalsesse keskkonda üle kanda neis mereretke paikades, kus tekkis internetivõimalus.

Aga päris esimesed proovid võttis professor Urmas Kõljalg mootorjahi Admiral Bellingshausen pardal ise Helsingist. Järgmised proovid – Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Norra, Shetlandi, Šotimaa ja Hollandi vetest – võttis juba junga Karoliina Vaino. Tema õpetas omakorda välja Londonis pardale astunud ja teda asendama tulnud junga Julius Tarandi – nad mõlemad on Eesti mereakadeemia õppurid.

Julius Tarand tegi sama tööd edasi, kui seilas meeskonnaga Atlandi ookeanil Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Portugali vetes Brasiilia ja Argentina rannikuni välja, jõudes lõpuks ka Lõuna-Jäämerre, kõige kaugema mereveeproovi võttis ta välja Antarktika saarestikust Gerlache´i väinast. Mereveekogumise alasid oli ekspeditsioonil kokku 117.

Akadeemik ja professor Urmas Kõljalg viibis mootorjahil Sillamäelt Helsingisse ja sealt Tallinnasse. Selle ajaga sai junga proovide võtmiseks välja koolitatud. FOTO: Sille Annuk

Professor Urmas Kõljalg viibis kõik need pikad kuud kuival maal ja tihti just tugitoolis, jälgides põnevusega digitaalsesse keskkonda tekkivaid uusi punkte ja koordinaate. Niisiis, ta oli ekspeditsioonil kõvasti kaasas.

Kuidas proovide võtmine käis? Laeval tuli kiirus maha võtta, pang vette lasta, seda mõnda aega järel lohistada, et see ennast mereveega puhtaks peseks, ning siis õigest sügavusest üles vinnata. Seejärel tõmmata ämbrist spetsiaalse süstlaga vett, vesi filtreerida ning filter koos sademega asetada tuubi ja panna tallele.

Et laeva külmkappe ei olnud võimalik kasutada, kuna külmkapiruum teenis meeskonna ellujäämise huve ja oli oluline toiduvarude säilitamiseks, tuli proove ka piiritusega töödelda, et need tavatemperatuuril ellu jääksid ning neis olev DNA ei laguneks.

Roman Matkiewicz oma ajalehepaberile pandud maalidega. FOTO: Erakogu Foto

Sest just DNA on sihtmärk! Professor Urmas Kõljala juhitava ettevõtmise eesmärk on saada mereveeproovidest kätte kõikide organismide DNA, mis neisse iganes sattunud oli. Alates bakterite ja planktonite DNAst, lõpetades vaalade ja pingviinide omaga, sest ka suurte veeloomade ja -lindude väljaheidetest ning uriinist satub merre samuti DNA. Ja silmaga nähtamatu võib olla erakordselt mitmekesine.