Tartu külje all Kõrvekülas avati eile pidulikult ruumikitsikuses vaevelnud kooli vastvalminud laiendus. Üle seitsme aasta on osa õpilasi pidanud koolipäevad mööda saatma moodulklassiruumides, sest lapsi on lihtsalt nii palju. Nüüd saab koolipere loodetavasti esmaspäeval ühe katuse all tööd alustada.