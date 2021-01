Tartu üldplaneeringu kaardil on raske sõdurit mitte näha

​«Naljakas olukord,» kirjutas Laidre. Tartu linna üldplaneeringu kaardil on maad vastavalt kasutusele erinevat värvi. Raadil asub kaitseväe linnak, mis on tumeroheline, selgitas ta. «Piisab vähesest kujutlusvõimest, et näha kõrval olevat garaažide tumesinist maad kui sõdurit, kelle automaat sihib kaitseväe linnakut.»