Jääaja keskuses saab täna osa lumetuuridest

Juhendajaga koos leitakse vastused küsimustele: mis on lumi? Kuidas ja miks see tekib? Milline lumi olla võib? Üheskoos vaadatakse ja uuritakse, kuidas elavad lume all, peal ja sees loomad ning putukad. Milliseid kohastumusi ning nippe nad ellujäämiseks kasutavad? Lisaks uuritakse, kuidas elas inimene ürgajal üle külma ja lumise talve ning mida tal selleks vaja oli. Lumetuurid toimuvad pühapäeval, 3. jaanuaril kell 11, 13 ja 15.

"Lumi on kahetine teema. Ühel hetkel see kõigile meeldib ja siis on ka hetki, mil kõigil on sellest villand. Kui maa on must, on see igal juhul ahvatlev," rääkis Jääaja keskuse giid Jaak Alekand.