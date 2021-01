Läinud aasta viimasel päeval sündisid aga kaks poissi ja kolm tüdrukut. Kokku sündis Tartu ülikooli kliinikumis möödunud aastal 2517 last, mis on 156 last vähem kui 2019. aastal. Seega pole lõppenud koroona-aasta sündide arvu sugugi suurendanud.