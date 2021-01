Ajalugu ⟩ Taas Postimehena ilmuma hakanud lehe esimese numbri trükk käis mitu ööpäeva

«Esimese numbri trükimasinast läbi meelitamine – kuidas seda teisiti nimetadagi, kui välismaisele masinale tuleb sisse anda sisemaist paberit ja sisemaist värvi – on võtnud nii palju tunde ja päevi, et teine number ilmub alles täna,» kirjutab tegevtoimetaja Vahur Kalmre teises Postimehes. «Eelmise aasta eelviimasel päeval alanud trükimaraton Postimehe esimese numbriga lõppes eile hommikul kell 8.30. Tunde ei lugenud enam keegi, ükshaaval loeti pakkidesse hoopiski 120 000-line tiraaž.»

Postimehe ajajoonelt on lugeda, et Nõukogude okupatsiooni ajal ilmus Postimees kuni 1948. aastani, mil see muudeti rajoonileheks Edasi, mis hakkas ilmuma kommunistliku partei häälekandjana.