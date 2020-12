Neilt, keda seni on vaktsineeritud, ei ole me kuulnud ühtegi tõsist kaebust, mille pärast muretseda. Isegi väikest palavikku ei ole tekkinud.

Meie, infektsioonhaiguste arstid, oleme ju aastaid vaktsineerinud, kasutades erinevaid vaktsiine. Ja enne, kui rääkida kõrvalmõjudest, on väga oluline selgitada, millest vaktsiin koosneb, kuidas see on toodetud ja mis on tema toime.

Kui rääkida praegu levivatest müütidest, näiteks sellest, nagu põhjustaks see vaktsiin viljatust, ja et naised, kes ei ole lapsi saanud, ei tohiks lasta end vaktsineerida; või et inimesed on pärast vaktsineerimist nädal aega voodis haiged... Siis niisugused mured võivad tuleneda varem ringelnud müütidest ja olla seotud varasemate vaktsiinidega. Praegu on oluline meeles pidada, et tegemist on uue haigusega, millest me teame järjest rohkem, kuigi lõplikult siiski mitte veel kõike. Ja et meil on ka täiesti uuel tehnoloogial põhinev vaktsiin, mida maailm esimest korda kasutab.

Kliinikumis said esimesena koroonavaktsiini COVID-19 intensiivravi osakonna töötajad. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Selgitage palun lähemalt!

See vaktsiin sisaldab mRNA-d, mis vastutab valgu sünteesi eest ribosoomis. Ribosoomid on raku väikesed organellid, milles toimubki valkude tootmine. Vaktsiinis olev mRNA sisaldab niisiis sõnumitoojat koroonaviiruse pinnavalgu kohta.

See tähendab, et vaktsiin ei sisalda viirust ennast ning et vaktsiini koostisosad ei ole võimelised põhjustama Covid-haigust. Ka ei liitu ega ühildu vaktsiinis sisalduv mRNA inimese raku tuumaga või inimese enda DNA-ga. Selleks, et tutvustada organismile koroonaviirust, kasutab vaktsiin ära meie enda keharakke.

Niisiis – mitte ükski viljastumiseeas olev noor naine ei riski viljatuks jäämisega, kuna me ei süsti inimesesse viirust ega mängi inimese DNA-ga. See tähendab ka, et me ei sea ohtu raskete haigustega inimesi või ravimeid tarvitavaid inimesi.

Ka ei ole niisugune vaktsiinitehnoloogia uus. Näiteks on HIV-vaktsiinide loomisel proovitud kasutada sedasama tehnoloogiat, ja seda on juba üle kümne aasta arendatud. Ainukeseks takistuseks, miks meil niisuguseid vaktsiine veel pole olnud, olid need ekstreemsed miinuskraadid, milles seda vaktsiini tuleks toota, säilitada ja transportida. Seni ei ole see paistnud kuidagimoodi kulutõhus tegevus.

Aga nüüd on olukord teine. Maailmas ei ole mitte kunagi varem olnud sellist pandeemiat nagu praegu, ja nüüd on meil kaaluda, kas arvestada neid miinus 70 – 80 kraadiste tingimuste täitmist või meil lihtsalt ei ole seda vaktsiini.

Ükski ravim ega vaktsiin ei saa olla siiski ilma kõrvaltoimeta!

Iga vaktsiini eesmärk on kutsuda organismis esile mingi reaktsioon, kuna vaktsiin õpetab keha tundma viirusi, baktereid, seeni ja nii edasi.

Selle vaktsiini tehnoloogia kasutab targalt ära meie enda immuunsüsteemi, et tutvustada talle koroonaviirusele omast ogavalku, mida tuleb tal hakata edaspidigi ära tundma.