GALERII ⟩ Ula baarist sai ootamatult lumebaar

Lumebaar valmis Ula baari peremehe Hendrik Kuuse ja perenaise Annika Tederi ekspromptmõttel. «Vaatasime, et korraks on lumi maas ja ei teagi, kauaks seda veel jätkub. Lükkasime aga kiiresti väärtusliku lume hoovi pealt kokku, et luua õues võimalikult mõnus olemine,» rääkis Kuusk.

Ühtlasi on see kõige turvalisem viis, kuidas koroona-ajal baaris käia, arvas Kuusk. Külastajad õnneks lumel istuma ei pea, selleks on toolid. Küll aga on lumest seinad ja baarilett, kuhu asetada soojendav naps või teekruus.

Kuna ilmataadi plaane keegi ette ei tea, otsustasid lumebaari ehitajad, et võtavad päev korraga. Kuusk arvas, et kui lumebaar kohe ära ei sula või muul põhjusel kokku ei kuku, siis võib-olla tuleb mõni baariõhtu veel.

Kuusk nentis, et nagu kõikidel teistel restoranidel ja baaridel, on ka Ula baaril raske aeg. Seetõttu leiti ka nupukas lahendus, kuidas baar turvalisemasse keskkonda ehk õue viia. «Ja muidugi, kui baari pidada, siis peab ka endal lõbus olema – see on totter ja äge,» leidis Kuusk.

Rõivastusstiil: kampsun, sulejope, kelgupüksid, läkiläki, paksud käpikud, villased sokid. «Mida soojem, seda uhkem!» kutsuvad Ula baari pidajad sotsiaalmeedias endale külla.