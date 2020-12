Raul Eamets: kriis pole igale poole veel kohale jõudnud, praegu on seis suhteliselt hea

Tartu ülikooli majandusteaduskonna professor ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets näiteks pole kunagi varem nii palju ehitanud või küttepuid teinud ning see on kindlasti koroonaisoleerituse tagajärg. Millised on tagajärjed aga majandusele, on paljuski ennustamatu. Mingeid oletusi saab aga siiski juba teha.