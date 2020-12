Aastavahetus tuleb tulevärgita, politsei jälgib kogunejaid

Tartu linna kultuuriosakonna peaspetsialist Lennart Puksa märkis, et aastavahetusel on politsei väljas suuremate jõududega ja hajutab kogunevaid inimesi, kui seda vaja on. Patrullid on nii kesklinnas kui ka mujal, lisaks liigub aastavahetusel kesklinnas kaks korda rohkem turvamehi kui tavapärasel nädalavahetusel. Kuna linn tänavu ilutulestikku ei korralda, kedagi tema sõnul siiski minema ei saadeta, sest üritustele ette nähtud publikupiirangud ei kehti.