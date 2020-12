Tartu Postimehe piparkoogivõistluse võitis Eleri Hirv tööga «Lumetaat». Tartu kunstimuuseumi direktori Joanna Hoffmanni hinnangul mõjub töö 19. sajandi viktoriaanliku mänguasjana, ehkki veidi minimalistlikumas võtmes, kuid on vägagi realistlik lume­skulptuur. Et taadil on käes ka luud, viitab see klassikalisele lumememmele.

FOTO: Margus Ansu