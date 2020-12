Galerii ⟩ Bigbank Tartu ei suutnud tiitlit kaitsta, Selver krooniti võrkpalli karikavõitjaks

Teises geimis hoidsid tartlased alguses survet, kuid tasapisi haaras Selver edu ning teenis lõpuks võidu 25:20. Kolmas geim kulges eelmistega sarnaselt ja võitluslikult, kord juhtisid tartlased, siis aga purustas Selver nende bloki. Lihtsad vead ja ebatäpsus sooritustel panid Tartu peatreeneri Rikbergi kõvemat häält tegema ja kulmu kergitama. Lõpuks vormiatas Selver geimivõidu 25:18.

Neljandas geimis on tartlastel näha rohkem võitlust ja pall püsis mängus pikemalt, Selveri ees hoiti vahepeal edumaad ühe punktiga. Viimastel minutitel läks käima põnevuslahing. Kui Mihkel Varbalane viis Selveri juhtima 20:17, siis kohe järgnes Märt Tammearu poolt kaks teenitud punkti ning seis oli 19:20. Otsustaval hetkel lõi Siim Põlluäär võrku, Albert Hurt tõi tartlased järgi 20:21, Märt Tammearu viigistas seisu 21:21. Ka edasi kulgeb kõik punkt-punktis, kuni viimase palli lööb maha Andrus Raadik 25:23. Sellega võidab Selver karikavõistluste tiitli.

Tartu kapteni Kert Toobali sõnul mängiti alguses võrdne võrdsega, aga siis tekkis auk. «Selveri poolelt Orav ja Teppan tegid igas geimis mingi hea serviseeria ja edu tuli sisse. Ega polegi üht kindlat asja, mida teistmoodi teha, tuleb lihtsalt mängida rohkem meeskondlikult ja olla kannatlik,» selgitas Toobal. Ta lisas, et mängijad läksid liiga rasketele sooritustele liiga kergelt, millest tekkisid vead, mida finaalis lubada ei saa.

«Kui vastasmeeskond lõi 13 ässa, siis meie kodusaalis võiks ikka asi teisiti olla. Muidugi oli teada, kes selle töö ära teevad ja nad mängisid nii nagu kõik viimased kümme mängu on mänginud,» ütles Toobal.

Bigbank Tartu peatreeneri Alar Rikbergi sõnul toimus murrang teise geimi keskel, 17:17 viigiseisus. «Alustasime hästi, aga siis lasime Selveri mängu sisse. Kõik mehed täna ei õnnestunud, aga tähtis on see, et suurem osa meeskonnast oleks sõiduvees,» ütles Rikberg.