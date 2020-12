Videod ⟩ Kliinikumi jõuluvideote konkursi võitis kõrvakliiniku vaimukas etteaste

Informaatikateenistuse nimel tunnustuse vastu võtnud Tiina Kramp ütles, et 2020. aasta läheb paratamatult ajalukku kui koroona-aasta, mis on kliinikumi töötajaid kahtlemata rohkem mõjutanud kui tavakodanikku. «Nii et aasta lõppu sobis parasjagu kurjast koroonaviirusest inspireeritud video. Soovisime seda teemat aga veidi teistsuguse ja humoorikama nurga alt käsitleda, et kliinikumi töötajatele vägagi väljateenitud meelelahutust pakkuda,» lausus ta. Ideest teostuseni läks informaatikateenistuse grupil vähe aega. «Meie võttegrupp oli väga tore punt, kes kõik kaasa mõtlesid ja panustasid. Kihvt oli töö neljajalgsete staaridega, kelle puhul ei olnud võimalik ette ennustada, kuidas kaamera ees näitlejatöö välja tuleb.»

Kardiokirurgia osakonna esindaja Carolin Kulli jaoks tuli jõuluvideo tegemise üleskutse just õigel ajal, et sel keerulisel ajal pisutki luua positiivseid emotsioone, lausus ta. «Õnne ei pea otsima kaugelt, on küll klišee, aga ometi inimesed unustavad selle igapäevaelus,» ütles Kull. «Kuna meil on väga ühtne meeskond ja me ei saa ega taha millestki olulisest kõrvale jääda, siis ideest teostuseni jõuti ühiste jõupingutuste tulemusena. Üks meeskond – üks süda! Süda teeb rõõmu, kurvastab, südame võib kaotada. Kui süda on õiges kohas, ei siis õnn meid jäta maha!»