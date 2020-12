MIKS? ⟩ ...töötab ERMi purskkaev veel vahetult enne jõulegi?

Eesti Rahva Muuseumil vastavat tehnikat ei ole, millega Raadi järvel olev purskkaev välja võtta. Selleks oleme teenust sisse ostnud. Detsembri algul anti vastav korraldus teenusepakkujale edasi, kes pole suutnud purskkaevu veel Raadi järvest ilmastikust tulenevalt välja toimetada. Samuti on Eesti Rahva Muuseum teenusepakkujaga konsulteerinud Raadi järvele jääkatte tekkimisel purskkaevu ohutusest ja võimalikust kahjustuste tekkimise võimalustest. Teenusepakkuja on andnud mõista, et niikaua kui purskkaev töötab pole torustiku lõhki külmumist karta ning purskkaev võetakse välja esimesel võimalusel kui selleks ilmaolud lubavad.