Tartu aasta kunstinäitus kannab pealkirja «Köielkõndija»

Varik seletab pealkirja sümbolina tasakaalu otsingutele, pidevale eneseületamisele ja endale üha uute julgemate eesmärkide seadmisele. «See on värske pilguga enesevaatlus – kas suudan ületada takistused, kas jõuan sihtpunkti, kas suudan hoida end tasakaalus liikudes üha uute eesmärkide poole. Köielkõndija on kindlasti ka alateadliku seisundi otsingutega seotud. Jäikadest arusaamadest lahti laskmine ja püsimine teekonnal ilma eriliselt mõtlemata, usaldades oma meeli ja instinkte, oma füüsilist ja vaimset tasakaalu. Teekond on alguse ja lõpuga – lühem, pikem või vältab see kogu elu. Selles on palju pinget, millele ei tohi mõelda, ja palju julgust, mida tuleks nautida. See sümbol võtab kokku ka kõikuva ühiskonna olukorra, milles me inimestena paratamatult 2020. aastal oleme viibinud.»