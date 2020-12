Tartu valla kaasava eelarve eest valgustatakse 20 bussipeatust

Bussipeatuseid on Tartu vallas ligi 300. «Selleks, et välja valida need 20 peatust, mis on pimedad ja vajavad valgustamist, palutakse kohalikem arvamust.«Jagame lähiajal täpsemat infot, kuidas anda teada valgustamata bussipeatuse ja soovi selle valgustamiseks kohta,» ütles abivallavanem Tarmo Raudsepp.