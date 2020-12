Tartu soovib kannatada saanud ettevõtetele ja ühingutele täiendavaid riiklikke toetusmeetmeid

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on viiruse levik ning riigi poolt kehtestatud meetmed ja piirangud avaldanud suurt negatiivset majanduslikku mõju. «Suheldes ettevõtete ja kolmanda sektori ühingutega, ilmneb, et osad neist on oma käibe juba sajaprotsendiliselt kaotanud,» rääkis Klaas.

Klaasi sõnul on kriis pannud raskesse olukorda eelkõige toitlustuse, majutuse, reisisektori, meelelahutuse ja veonduse. «Suveperiood tõi küll teatavat leevendust, aga perspektiiv ellu jääda on väike,» ütles Klaas.

«Tartu toitlustusettevõtete käive on näiteks aasta jooksul langenud 60–70%. Ettevõtjad on täna äärmiselt pessimistlikud ning leiavad, et piirangute jätkudes tuleb asuda töötajaid lauskoondama ja osad ettevõtted peavad oma tegevuse lõpetama,» sõnas Urmas Klaas valitsusele saadetud kirjas.

Pöördumises rõhutatakse, et viiruskriis on väga oluliselt mõjutanud ka haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna ühingute tegevust. Ühingute kulud on hajutamise nõudeid ning täituvuse ja rühmapiiranguid arvestades erakordselt suured, aga ühingute tulud seevastu on oluliselt vähenenud.

Linnapea sõnul on oluline tähele panna, et perede majandusliku olukorra halvenedes on just huviharidus ja huvitegevus see, millest pered esmajoones loobuvad.