Uuel aastal kannab Euroopa kõige sportlikuma linna tiitlit väike Elva

Elva valla spordijuht Madis Šumanov lisas, et uhke tiitliga kaasneb ka palju tööd. «Juba uue aasta hakul tasub kindlasti seada sammud Elvasse, sest avame uue spordiaasta põneva ettevõtmisega Elva Miljon,» rääkis Madis Šumanov. See tähendab, et aasta jooksul on plaanis liikuda koos kohalike või männilinna külastavate inimestega miljon kilomeetrit.