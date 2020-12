Tartu tervishoiukõrgkoolist sõidab sel nädalal 67 paari sokke Nõo hooldekodusse. «Mõnusaid talvepühi! Villasokk number 43,» on kirjas ühel tervitussedelil, mis ulatub välja soonilisest säärest. Igal järgmiselgi paaril on kaasas number, kõige väiksem 37 ja kõige suurem 46, vastavalt sellele, mis mõõdus jalad hooldekodu elanikel parasjagu on.