Viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul on organisatsioon päästnud tänavalt üle 3000 kassi ning sel aastal on päris koju aidatud umbes 260 nurrumasinat.

«Meie jaoks on oluline üles leida need kassid, kes vajavad hoolt, kes on kas maha jäetud, üksi ilma omanikuta ja hulguvad tänavatel ringi. Püüame neile kõigile leida sooja kodu, kus nad saaks oma kuninglikku elu elada,» sõnas Tartu kassikaitse vabatahtlik Liisi Toom.