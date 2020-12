Seis on jätkuvalt nukker: Tartumaale lisandus ööpäevaga 52 koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 283 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 221 on Tallinnas.

Terviseameti jälgimisel on üle 27 400 inimese. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4700 inimese, kellest 761 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Haiglaravi vajab 264 inimest.