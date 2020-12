Rongiga saab Tartu ja Tallinna vahet sõita peagi kiiremini ja tihemini

«Tallinn ja Tartu on Eesti suurimad linnad ning sellest tulenevalt liigub nende vahel ka kõige enam inimesi. Seetõttu on mul hea meel, et suudame ka sel aastal sõiduplaanide tihendamist jätkata. Kuna sõitjad eelistavad eelkõige kiireid ühendusi, siis täiendav ekspressrong just seda neile pakub,» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.