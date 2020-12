RAADIOSAADE ⟩ Uued regionaalpoliitilised tülid terendavad

Saate teise poole pühendasid Eili Arula ning Rannar Raba regionaalpoliitikale. Nimelt sai eelmisel nädalal laiemalt teatavaks, et Põltsamaa vallas asuva Puurmani piirkonna inimesed on alustanud võitlust, et lüüa lahku oma praegusest koduomavalitsusest ning liituda Tartu vallaga. Sealsete sündmuste taustal pakkusid ajakirjanikud, et selliseid situatsioone hakkab lähiaastatel Eesti eri paigus üha rohkem nägema, sest kaob kohustus 2017. aasta haldusreformi ajal antud lubadustest kinni pidada ning see hakkab suurte valdade äärealadel süvendama kõrvalejäetuse tunnet.