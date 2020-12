Muinasjutusõbrana teen sellist vahet, et päkapikud toovad headele lastele kinke või mõnusaid maiuseid ning pöialpoisid hoolitsevad Lumivalgekese eest. Samas on Lumivalgekese muinasjutu eesti arhiivivariantides pöialpoisid nimetusena harvad, küll aga esinevad seal mitmel puhul just päka pikku mehed ning veel sagedamini härjapõlvlased. Nii et eks need mõisted on segunenud küll.