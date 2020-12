Linnakärajad võtavad luubi alla järgmise aasta eelarve

Tartu linnavolikogu on jõudnud kriisiaasta ühe tähtsama otsuseni, kui 17. detsembri istungile jõuab kinnitamiseks Tartu 2021. aasta eelarve.

Just eelarveküsimusi on kavas arutada seekordsetel linnakärajatel, kus volikogu esimehe Lemmit Kaplinski külalisteks on Tartu rahanduse abilinnapea Gea Kangilaski ning majandusekspert ja ettevõtja Ott Pärna.

Tartu järgmise aasta eelarve kogumahuks on planeeritud 214 miljonit eurot, tulumaksulaekumist ootab linn 91,1 miljonit eurot. Abilinnapea Gea Kangilaski selgitas, et 2021. aasta eelarve on selgelt koroonatingimustes sündinud ning tegevusi peab linn plaanima nii, et ka tulumaksulaekumise nullkasvu või alalaekumise korral toime tulla.

«Tartu linn rakendab vastutsüklilist eelarvepoliitikat ehk me suuname võimalikult palju raha investeeringuteks ja seega majanduse elavdamiseks,» rõhutas Kangilaski. «Uuteks investeeringuteks laenab linn ka juurde, kuid laenukoormuse hoiame 54 protsenti põhitegevuse tuludest. Uuel aastal investeerime eeskätt teedeehitusse. Plaanis on Vaksali viadukt ning kergliiklusteed maaülikooli juurde ja Ilmatsallu,» rääkis Kangilaski. Hariduse osas on plaanis Karlova ja Kroonuaia kool ning sotsiaalvaldkonnast uus üldhooldekodu ja munitsipaalmajad. «Põhitegevuse kulude osas pidurdame kasvu kõigiti ja jääme 2020. aasta kulutuste tasemele. Pandeemiaga toimetulekuks on ka reservfond tavapärasest suurem ehk 1,3 miljonit eurot. Nii saame tagada linna teenuste toimimise ka kaugtöö korral ja kõik linna vajadused isikukaitsevahenditeks eeskätt sotsiaalvallas,» lisas ta.