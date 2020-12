Galerii ⟩ Jõulupuu ei pea olema harilik kuusk, Tartu kuusemüüjatel on teisi põnevaid lahendusi

Kuigi jõululaupäevani on aeda veel kaks ja pool nädalat, pole Mandre sõnul praegu vara kuusemüügiga alustada ning esimesel päeval leidus juba ka ostjaid. «Paar nädalat varem on hea alustada, sest see on sisseelamise aeg. Mõni päev läheb puhtalt selle peale, et inimesed märkaksid, et siin üldse oleme,» selgitas Ken Mandre.