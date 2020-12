Tartumaale lisandus 46 ametlikku koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 366,37 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 6,9%. Terviseameti jälgimisel on ligi 29 000 inimest.

Põhja regionaalosakonna uutest juhtumitest 24 juhtumi nakatumise päritolu on varasem kontakt haigega. 39 nakatumise päritolu teadmata, üks juhtum toodi Venemaalt sisse. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

3. detsembril Tartumaale lisandunud 15 juhul nakatuti perekonnas, kuuel juhul nakatuti õppeasutuses, kolmel juhul töökohal, kahel juhul sõpruskonnas, kahel juhul huvitegevuse käigus, ühel juhul tuttava kaudu, ühel juhul hoolekandeasutuses ja ühel juhul toodi nakkus sisse välismaalt. Põlvamaale lisandunud kahel juhul nakatuti perekonnas ning kahel juhul on nakkusallikas teadmata. Viljandi-, Jõgeva-, Võru- ja Valgamaale lisandunud juhtumite nakkusallikad on teadmata.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 6100 inimest, kellest 727 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 21 aktiivset kollet. Kõige enam on õppeasutuste ja töökohtade koldeid.