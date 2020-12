Stardib Tartu Postimehe piparkoogivõistlus

Osaleda võivad kõik huvilised ning võistlustöödele seab piirid ainult küpsetajate fantaasia. On vaid üks tingimus: küpsetis peab olema valmistatud piparkoogitainast. Pole vahet, kas tainas on ise tehtud või poest ostetud, kas teos on glasuuriga kaunistatud või mitte.

Tänavune Tartu Postimehe piparkoogivõistlus on juba kahekümnes. Selle aja jooksul on mõõtu võtma saadetud sadu töid ning nii mõnigi küpsetaja ajab võistluse jaoks ahju kuumaks igal aastal.

Heinmaal oli tükk tegu, et teos tervelt Tartu Postimehe toimetusse transportida. Kodus mõõtis ta töö aluse ära, et see ikka ustest välja mahuks, aga alles toimetusemaja juures haaras teda hirm, et äkki ei mahugi töö lifti ära ja ustest sisse.