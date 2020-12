Avo Rosenvald: kõik on igavane, nii kellegi sõimamine kui ka kellegi aitamine

Avo Rosenvald maheaia ühe tiigi kaldal. Veesilmasid on alal viis, aga kavas on rajada veel 11 kastmisvee kogumise tiiki.

Võiks ju arvata, et aiatööd on selleks aastaks läbi. Mitte päris. Avo Rosenvald, kes on Annelinna külje all asuva Tartu maheaia üks eestvedajaid, jääb enda sõnul haigeks, kui peab mitu päeva järjest toas olema. Oskar Lutsu majamuuseumis järelvaatajana töötav mees täidab aednikukohuseid sealgi, kuid nii tihti kui võimalik, asjatab ka maheaias. Küll oma peenardel, aga ka uutele potipõllumeestele maalappide vabastamiseks võsa maha võttes ning kände välja juurides. Ise ütleb ta selle kohta, et käib maheaias talgutel. Mõnikord üksi, mõnikord mitmekesi.