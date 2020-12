GALERII ⟩ Lasteaialapsed naudivad päris enda uisuväljaku mõnusid

Ripsiku lasteaia direktor Berit Ojaniit ütles, et lasteaia üks olulisemaid valdkondi on laste liikumisharjumuste kujundamine ja toetamine. «Me tahame lastele liikumispisikut süstida ja juba eelmisel aastal oli meil uisuväljak olemas. Kuna lastele see väga-väga meeldis, siis otsustasime uisuväljaku ka sel aastal teha,» sõnas Ojaniit.

Ta ütles, et kuna lastele uisuväljak nii väga meeldib, siis ei saa lapsevanemad mudilasi õhtul õigel ajal kojugi ning pärast lasteaiapäeva uisutatakse ka peredega. Liuväljaku kasutamiseks on vaja aga külmakraade ja seetõttu sai lasteaed eelmisel aastal väljaku mõnusid nautida vaid umbes nädala jagu.

Väiksed uisud on lasteaial endal varutud. «Meil on siin päris arvestatav uisupark juba,» rääkis direktor. Vastavatud raeplatsi uisuväljaga siiski konkureerima ei hakata. «Meie mõõtmed on ikka oluliselt väiksemad, aga ma usun, et lastele rõõmu ja õues liikumise tahet pakub kindlasti ka meie pisikene uisuväljak,» sõnas ta. Liuvälja lõi lasteaia liikumisõpetaja Taavi Ojaniit spordiväljaku peale.