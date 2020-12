Selgusid Tartu ülikooli tänavused õppekvaliteedi auhinnasaajad

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon otsustas esitatud taotluste alusel, et aasta õppejõu auhinnasaajad on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna filosoofia instituudi teoreetilise filosoofia vanemteadur Alexander Stewart Davies, sotsiaalteaduste valdkonna haridusteaduste instituudi didaktika lektor Liina Lepp, meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi skeleti-lihassüsteemi lektor Doris Vahtrik, loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika ja statistika instituudi tõenäosusteooria dotsent Meelis Käärik.

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud, ellu viidud ja tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Tunnustatakse struktuuriüksust, mis on koostöös viimase kolme aasta jooksul süsteemselt ja tulemuslikult õppekvaliteeti edendanud. Oluline on, et muutused oleks kavandatud ja ellu viidud töötajate ja üliõpilaste koostöös. Õppekvaliteedi edendamise auhinna taotlusi hindab ja auhinna saaja otsustab õppekomisjon. Õppekvaliteedi edendamise auhind on rahaline preemia 30 000 eurot.