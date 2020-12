Video kinnipidamisest ⟩ Ka Eestis tegutsenud autovaraste grupeeringu juht peeti kinni Kaunases

Kõnealust kuritegelikku ühendust on alust seostada vähemalt 32 auto varguse või varguse katsega Eestist ajavahemikul 2017-2020. Professionaalselt korraldatud autovargustega on grupeering teeninud kuritegelikku tulu vähemalt 269 305 eurot.

Kahtlustuste kohaselt on ühendusel 18 seni tuvastatud liiget ning lisaks Eestile on tegutsetud ka Lätis, Poolas, Saksamaal, Austrias, Tšehhis ja Slovakkias. Eile Leedus toimunud läbiotsimistel on leitud kaalukaid asitõendeid, sealhulgas autovargusteks kasutatavaid seadmeid ja relvi.