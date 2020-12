Pildid ⟩ Volvo juht sõitis kraavi, viga sai neli inimest

Eile õhtul teatas Riigi ilmateenistus, et öösel vastu kolmapäeva langeb õhutemperatuur suuremas osas Mandri-Eestist miinuspoolele. Märjad teepinnad külmuvad ja teedel suureneb libeduse oht. Seega on suur tõenäosus, et õnnetuse võis põhjustada libe tee ning asjaolu, et Volvol oli all vaid üks nõuetele vastav talverehv.