Koroona jõudis ka Veeriku kooli

Kolm klassi saadeti eneseisolatsiooni, sest puutusid kokku koroonapositiivsega. Kaks klassi läksid koduõppele, sest nende õpetajad on eneseisolatsioonis. Samuti on eneseisolatsiooni määratud veel õpilased erinevatest klassidest, kes puutusid koroonapositiivsega kokku koolis või koolivälisel ajal. Tavapärane õppetöö jätkub 1.–2. klasside õpilastel, välja arvatud 1.B.

«Seda otsust ei olnud kerge teha, aga arvestades asjaolusid, on see vajalik. Loodame, et 4.–9. klasside õpilaste e-õppe nädalatel kogetu aitab neil ka praeguses olukorras toime tulla,» teatas Veeriku kooli direktor Ruth Ahven. «Loodan, et suudame keerulise olukorra ühiselt seljatada nii, et õpilaste teadmised ei kannata.»