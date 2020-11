Jaak Vilo: informaatika kõrghariduse ja teaduse roll Eestis

On suurepärane, et meil toimub arutelu kõrghariduse ja teaduse rolli üle Eesti riigi, kultuuri ja rahvuse säilimisel. Just selles kontekstis vastan Jaak Valge küsimusele «Kas välisüliõpilasele stipendiumi maksmine tõstab Tartu ülikooli kvaliteeti ning on riigile vajalik?» (TPM, 20.11). Kahtlustan, et lihtsast vastusest, et jah, tõstab, ning jah, on vajalik, ei piisa. Põhjendan, miks peaksime just eduka rahvusriigi arendamise vaatevinklist sellele vastusele jõudma.