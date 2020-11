Video ⟩ Käisime uhiuut uisuväljakut katsetamas

Jõululinn Tartu korraldaja Maris Peebo ütles, et poolteise tunniga laenutati uiske umbes 35 korda, aga uisuväljakule saab minna ka oma uiskudega. Seega võib arvata, et rahvast käis väljakul esimeste tundide jooksul isegi rohkem.

Peebo ütles, et uisuväljaku idee on korraldajate mõtteis juba mitmeid aastaid mõlkunud ja nüüd sai see teoks.

«Ei taha küll rääkida kogu aeg sellest erilisest aastast, aga mingis mõttes ka jälle väga hea variant, et see just nüüd kindlasti tehtud sai, sest vähemalt on, mida rohkem õues teha,» sõnas Peebo.