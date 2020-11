Tartumaale lisandus 22 nakatunut

28. novembril Tartumaale lisandunud 16 juhul nakatuti perekonnas, 11 juhul on nakkusallikas teadmata, viiel juhul nakatuti õppeasutuses, neljal juhul töökohal ning üks nakatunu sai viiruse sõpruskonnast. Jõgevamaale lisandunud kolmel juhul nakatuti hoolekandeasutuses, ühel juhul sai inimene viiruse pereliikmelt ning kolme nakatunu nakkusallikas on teadmata.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 5300 inimese, kellest 610 on nakatunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 13 aktiivset kollet, kolletest suurim on 59 inimesega hooldekodu kolle.